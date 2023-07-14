شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: التجديد للأهلي لم يستغرق يومين وأطمح لمزيد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نادي الزمالك برباعية مقابل هدف في الجولة 31 بالدوري.

وقال الشحات في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "الحمد لله على المكسب والهدفين، والدتي وزوجتي كان وشهم حلو عليا بحضورهم مباراة اليوم، الهدف الأول كنت لوحدي لكن الهدف الثاني تحرك كهربا ساعدني وكان نفسي يسجل النهاردة".

وأضاف: "التجديد لم يستغرق يومين أو ثلاثة في المفاوضات رغم أن الكلام كان كثيراً، ضغط المباريات فقط هو ما أجل التأجيل وطموحي تحقيق مزيد من البطولات مع الأهلي"، واختتم: "أن تحصل على رجل المباراة في القمة دي حاجة كبيرة جداً وربنا يوفقنا في القادم".

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول واليو ديانج ومحمد فخرى وأفشة وبيرسى تأو وحسين الشحات وكهربا.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد صبحى- محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى- حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما ندأى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيرى .

وأدار المباراة محمود البنا وعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامى هلهل، ومحمود ناجى حكما رابعا.