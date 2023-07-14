شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: نحترم الزمالك وجماهيره وأجّلنا الاحتفال لحين تسلّم درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، أن لاعبى الفريق أجلوا الاحتفال لوقت تسلم درع بطولة الدوري احتراماً للزمالك، وقال رامي ربيعة عبر قناة أون تايم سبورت: "موسم قوي وكان فيه تحديات كبيرة وخدنا كل البطولات، حققنا العلامة الكاملة وهذا أمر جيد للاعبين والجهاز الفني والإدارة، وأتمنى التوفيق للزمالك وجماهيره وأهنئ جماهير الأهلي العظيمة التي تساندنا دائماً".

وأضاف: "في الأول والآخر كل اللاعبين أصدقاء، وتحدثت مع الجزيري بحيادية خلال المباراة ومش فارق مين كسب ومين خسر، كلنا مع بعض وبنتقابل ونتكلم كثيرا والجماهير لا تعي ذلك".

وواصل ربيعة: "المدرجات والسوشيال ميديا في عالم آخر عن علاقتنا داخل الملعب، والتقييم يكون على موسم كامل وليس تمريرة خاطئة، طبيعي أن تكون هناك فترات لتراجع المستوى، الجماهير لها الحق في النقد ولكن لا نركز في الانتقادات".

واختتم رامى ربيعة: "نحترم الزمالك وجماهيره حتى لو فوزنا بنتيجة كبيرة ونادي الزمالك محترم ولسه هنحتفل لما نستلم درع الدوري والحمد لله على المكسب".