شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: نحترم الزمالك وجماهيره وأجّلنا الاحتفال لحين تسلّم درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، أن لاعبى الفريق أجلوا الاحتفال لوقت تسلم درع بطولة الدوري احتراماً للزمالك، وقال رامي ربيعة عبر قناة أون تايم سبورت: "موسم قوي وكان فيه تحديات كبيرة وخدنا كل البطولات، حققنا العلامة الكاملة وهذا أمر جيد للاعبين والجهاز الفني والإدارة، وأتمنى التوفيق للزمالك وجماهيره وأهنئ جماهير الأهلي العظيمة التي تساندنا دائماً".
وأضاف: "في الأول والآخر كل اللاعبين أصدقاء، وتحدثت مع الجزيري بحيادية خلال المباراة ومش فارق مين كسب ومين خسر، كلنا مع بعض وبنتقابل ونتكلم كثيرا والجماهير لا تعي ذلك".
وواصل ربيعة: "المدرجات والسوشيال ميديا في عالم آخر عن علاقتنا داخل الملعب، والتقييم يكون على موسم كامل وليس تمريرة خاطئة، طبيعي أن تكون هناك فترات لتراجع المستوى، الجماهير لها الحق في النقد ولكن لا نركز في الانتقادات".
واختتم رامى ربيعة: "نحترم الزمالك وجماهيره حتى لو فوزنا بنتيجة كبيرة ونادي الزمالك محترم ولسه هنحتفل لما نستلم درع الدوري والحمد لله على المكسب".
وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.
سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.
وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول واليو ديانج ومحمد فخرى وأفشة وبيرسى تأو وحسين الشحات وكهربا.
فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد صبحى- محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثى- حاتم سكر – شيكابالا – إبراهيما ندأى – سيد نيمار – أحمد سيد "زيزو" وسيف الجزيرى .
وأدار المباراة محمود البنا وعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامى هلهل، ومحمود ناجى حكما رابعا.
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