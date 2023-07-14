شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز عقب فوز الأهلي على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 78 نقطة عقب الفوز على الزمالك منذ قليل، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر المسابقة.

الأهلي يهزم الزمالك برباعية فى الدوري

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز