شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 7 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها فوز الأهلى على الزمالك برباعية فى الدورى، بجانب إنهاء إمام عاشور إجراءات الكشف الطبى قبل الانتقال للأهلى.

الأهلي يهزم الزمالك برباعية فى الدوري

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

حسين الشحات رجل مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية

حصل حسين الشحات، لاعب الأهلي، على لقب رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في الدوري، والتي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

الاتحاد السكندرى يمدد عقد عمورى لمدة 5 مواسم قادمة

مدد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تعاقد اللاعب عمر فتحى " عمورى " مواليد 2005 أحد أبرز أبناء النادى الصاعدين و ذلك بعقد يمتد لمدة خمس مواسم قادمة .

يفتقد فريق نادي بيراميدز لخدمات عدد كبير من اللاعبين في مباراة طلائع الجيش في الدوري ما بين الإصابة والراحة التي منحها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لمجموعة من اللاعبين.

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع اللاعب الأوغندى جافين كيزيتو، بالتراضى بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

إمام عاشور ينتهى من الكشف الطبى وتصوير فيديو الانضمام للأهلى