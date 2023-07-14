شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: أهدى الفوز بالقمة لأسرتى ووالد مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى حسين الشحات لاعب النادي الأهلى الفوز بالقمة لأسرته ووالد مروان عطيه زميله في الفريق الذى رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة وتسبب في خروج مروان من المعسكر.

وقال الشحات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "بأهدي الفوز لوالدي الله يرحمه ووالدتي وزوجتي وأولادي ولوالد مروان عطيه وبأقوله الله يرحمه ويغفرله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وواصل الشحات: "مش بنلحق نفرح بالبطولات، حققنا المطلوب في مباراة القمة، واللاعبون والجهاز يستحقون هذا الفوز".

وحسم الأهلى القمة 126 أمام الزمالك وواصل نتائجه المميزة مع السويسري مارسيل كولر، الذى كرر فوزه على الزمالك للمرة الثالثة على التوالي وهذه المرة بثلاثية مقابل هدف وحيد في القمة التي جرت اليوم على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وسجل ثلاثية الأهلى حسين الشحات هدفين وعلي معلول هدف، بينما تكفل زيزو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للزمالك من ضربة جزاء.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 785 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ58 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 50 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.