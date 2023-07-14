شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: أهدى الفوز بالقمة لأسرتى ووالد مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الشحات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "بأهدي الفوز لوالدي الله يرحمه ووالدتي وزوجتي وأولادي ولوالد مروان عطيه وبأقوله الله يرحمه ويغفرله وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وواصل الشحات: "مش بنلحق نفرح بالبطولات، حققنا المطلوب في مباراة القمة، واللاعبون والجهاز يستحقون هذا الفوز".
ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 785 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ58 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 50 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.
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