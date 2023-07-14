شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الحرس والمحلة.. ومعروف لأسوان والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات الغد فى الأسبوع الـ34 من عمر الدورى المصرى، واختارت اللجنة الحكم محمود عاشور لمباراة غزل المحلة وحرس الحدود، ونادر قمر الدولة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش، ومحمد سلامة لمباراة البنك الأهلى وفيوتشر ، ومحمد معروف لمباراة أسوان والداخلية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكان فيوتشر قد خسر في المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد هزيمته أمام النادي المصري بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، بينما ودع فيوتشر بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً.