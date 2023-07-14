شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يعادل رقم أجاى بعد تسجيل هدفه الرابع فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، رصيده إلى 4 أهداف في شباك الزمالك في مباريات الدورى المصرى، ليصبح ثاني أفضل هداف أجنبي في تاريخ القمة.

وتساوى علي معلول بعد تسجيله الهدف الرابع مع النيجيري جونيور أجاى، لاعب الأهلى السابق، ليصبح كلا منهما ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ القمة.

ويسبق معلول وأجاى اليمني علي محسن مهاجم الزمالك والأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.