شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 7 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها فوز الأهلى على الزمالك برباعية فى الدورى، بجانب سحب قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ووقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى.

فيتوريا: أحترم كل فرق مجموعتنا.. وأعد بالقتال للتأهل لكأس العالم 2026

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب بدأ من الآن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

الأهلي يهزم الزمالك برباعية فى الدوري

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

حسين الشحات رجل مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية

حصل حسين الشحات، لاعب الأهلي، على لقب رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في الدوري، والتي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

الاتحاد السكندرى يمدد عقد عمورى لمدة 5 مواسم قادمة

مدد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تعاقد اللاعب عمر فتحى " عمورى " مواليد 2005 أحد أبرز أبناء النادى الصاعدين و ذلك بعقد يمتد لمدة خمس مواسم قادمة .

إمام عاشور ينتهى من الكشف الطبى وتصوير فيديو الانضمام للأهلى