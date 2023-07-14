شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي: الرحيل عن الأهلي فى يد كولر والإدارة.. وأنا تحت أمر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن مستقبله مع القلعة الحمراء مع تردد أنباء عن رحيله نهاية الموسم الجاري.

وقال علي لطفي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "الحمد لله على المكسب، وأشكر الجماهير معانا في كل مكان، ونهدي إليهم الفوز والدوري، أنا تحت أمر الأهلي الموضوع في إيد النادي وكولر، ولسه مفيش جديد".

وتغلب النادي الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

من جانبه كشف محمد فخري لاعب النادي الأهلي في تصريحات عبر أون تايم سبورت، أن عقده مع النادي يمتد لنحو موسمين قادمين، مضيفاً أنه تحت أمر النادي في أي شىء. كما وجه فخري رسالة شكر لمارسيل كولر لثقته في اللاعب والبدء به في لقاء القمة.