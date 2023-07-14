شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: فوز الأهلي برباعية نتيحة عادلة.. وتغييرات الزمالك حسّنت أداء الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن فوز الفريق الأحمر على الزمالك برباعية مقابل هدف في الجولة 31 بالدوري هو نتيحة عادلة طبقا لظروف وسير المباراة.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "لاعبو الأهلي في الشوط الأول يستحقون 10 من 10، لكن فى الشوط الثاني 5 من 10، الأهلي قدم شوطا نموذجيا فى الشوط الأول، ضغط عالى وقرارات الشحات كانت نموذجية، وهاني ومعلول كانوا متألقين وأداء رجولي".

وأضاف هدف مصر والأهلى السابق: "الهدف الثالث طمأن لاعبي الأهلي في الشوط الثاني، ولكن مع بداية الشوط الثاني كان هناك استهتار ودلع، والهدف الرابع لمحمد شريف كان مميزاً".

واختتم: "بالنسبة لي 1/4 نتيجة عادلة لسيناريو المباراة، والفريقان ضيعا فرصا، الأهلي كان داخل مركز وعنده إصرار، وكنت أتمنى أن يكملوا اللقاء بنفس الإصرار والروح حتى النهاية، وتغييرات الزمالك حسّنت من أداء الفريق الأبيض، وفي النهاية الأهلي حقق هدفه من اللقاء وأحيي اللاعبين مكسب كبير اليوم".