الاتفاق يغري هندرسون براتب خيالي لترك ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - قدم نادي الاتفاق السعودي عرض خيالي للتعاقد مع النجم الإنجليزي جوردان هندرسون نجم وسط فريق ليفربول، للتعاقد معه ودعم وسط ملعب فارس الدهناء في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

اقرأ ايضًا ..

الاتفاق يغري هندرسون بـ 4 أضعاف راتبه مع ليفربول

العرض الذي قدمه نادي الاتفاق لجوردان هندرسون يعادل 4 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول، لسرعة إقناعه بالموافقة وتسهيل عملية توقيع العقود.

وافق جوردان هندرسون على الانتقال لنادي الاتفاق السعودي، وكان ستيفين جيرارد أحد العناصر التي أقنعت زميله السابق بالموافقة على الانتقال للفرسان.

ينتظر هندرسون موافقة يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالإضافة إلى الجهاز الإداري في ليفربول

لعب جيرارد بجوار هندرسون في ليفربول، ويلعب النجم الإنجليزي الحالي للريدز منذ عام 2011، ينتظر ستيفن جيرارد الاتصال النهائي مع جوردان

لعب هندرسون في مسيرته 584 حتى الآن، سجل خلالها 39 هدف وتمكن من صناعة 74 هدف، بواقع 43.638 دقيقة مشاركة طوال مسيرته كأساسي وبديل.

كان نادي الاتفاق قد أعلن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق ووقع على عقود لمدة موسمين تنتهي في 2025، كانت بداية مهمته مع الفريق مع انطلاق المعسكر الخارجي بكرواتيا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا