كولر: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك.. والنتيجة رائعة للغاية

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، مساء اليوم الخميس، بأربعة أهداف مقابل هدف.

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وقال مارسيل كولر أنه رغم تحقيق الفوز على الزمالك برباعية وحسم لقب الدوري رسميًّا، فإن الموسم لم ينته بعد.

كولر: فوز الأهلي على الزمالك محقق

قال مارسيل كولر مدرب الاهلي عقب اللقاء: "ما زالت هناك بعض المباريات المتبقية في بطولة الدوري، وأعمل الآن على جعل اللاعبين في أفضل مستوياتهم خلال الـ 4 مباريات المقبلة لكي نواصل الانتصارات".

وأضاف مارسيل كولر: "لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول أمام الزمالك، كان هناك تسرع في اللمسة الأخيرة من اللاعبين، والذي كان السبب في إهدار العديد من الفرص السهلة، وسجلنا 3 أهداف فقط".

وأكمل المدرب السويسري: "قل تركيز اللاعبين في الشوط الثاني وتراجع الأداء قليلًا، مما استغل الزمالك ذلك وسجل هدفه الوحيد، ولكننا نجحنا في مواصلة التقدم وسجلنا الهدف الرابع، ونتيجة المباراة رائعة للغاية".

أشار مدرب النادي الاهلي انه سعيد للغاية لفوزه بكل البطولات مع الأهلي منذ قدومه للفريق، وقال: “فزت بكل شيء باستثناء كأس العالم للأندية، ولكن يجب أن نؤمن بحظوظنا ونحارب من أجل حلمنا”.

ووجه كولر الشكر إلى لاعبيه والجهاز المعاون قائلًا: “قدمت كل ما لديَّ للفريق لكي نكون في هذا المكان، والجهاز الفني واللاعبون نجحوا في رد الجميل لي وقدموا مستويات رائعة على مدار الموسم. أشكر جمهور الأهلي الذي أشعر بحماسه من تشجيعه المتواصل للفريق. ما حدث هذا الموسم مثل كعكة الشيكولاتة، كل شيء فيها رائع وجميل، وأعد الجمهور بالأفضل دائمًا”.

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