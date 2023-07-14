محمد شريف: مستمر مع الأهلي لآخر يوم في عقدي وحققنا كل شئ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد شريف لاعب النادي الأهلي أنه ملتزم بعقده مع القلعة الحمراء حتى آخر يوم في عقده، نافيًا ما يتردد عن رغبته في الرحيل.

وقال محمد شريف في تصريحات تليفزيونية “ عقدي مستمر مع الأهلي موسم آخر، واحترم تعاقدي مع النادي ومستمر لآخر يوم ولا أفكر فيما يُثار عبر منصات التواصل الاجتماعي ”.

وعن فوز الأهلي على الزمالك في القمة 126 علق محمد شريف " حققنا كل الألقاب الموسم الجاري، وهدفنا كان أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة ولدينا مباريات متبقية مهمة ونريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة".

وأضاف مهاجم الأهلي " في الموسم الماضي مررنا بكثير من الإصابات وعدم توفيق ووارد أن تتراجع في موسم لكننا عوضنا ذلك الموسم الحالي".

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.