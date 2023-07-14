حسين الشحات: تجديد عقدي مع الأهلي لم يستغرق يومين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أن تجديد عقده مع القلعة الحمراء لم يستغرق سوى يومين فقط، مشيرًا أن ضغط المباريات كان السبب وراء التأجيل.

وأضاف الشحات خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة القمة "التجديد لم يستغرق يومين أو ثلاثة في المفاوضات رغم أن الكلام كان كثيراً، ضغط المباريات فقط هو ما أجل التأجيل وطموحي تحقيق مزيد من البطولات مع الأهلي".

وعن تألقه في مباراة القمة علق حسين الشحات " الحصول على رجل المباراة في القمة دي حاجة كبيرة جداً وربنا يوفقنا في القادم".

وأضاف"الحمد لله على المكسب والهدفين، والدتي وزوجتي كان وشهم حلو عليا بحضورهم مباراة اليوم، الهدف الأول كنت لوحدي لكن الهدف الثاني تحرك كهربا ساعدني وكان نفسي يسجل النهاردة".

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.