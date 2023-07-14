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حسين الشحات أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 31 بالدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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حسين الشحات أفضل لاعب في قمة الأهلي والزمالك

سجل حسين الشحات هدفين في فوز النادي الأهلي على الزمالك، وجاءت أهداف اللاعب في الدقيقة 2 وفي الدقيقة 36 حيث اللاعب أول هدفين للمارد الأحمر أمم الأبيض في ليلة الخميس.

حسين الشحات
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حسين الشحات

من أبرز مشاهد القمة بين قطبي الكرة المصرية هي الروح العالية التي جمعت بين لاعبي الفريقين، على عكس ما شاهده الجميع في آخر ثلاث مباريات.

افتتح التسجيل في مباراة الأهلي والزمالك اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 2 وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للأحمر والثاني الشخصي له في الدقيقة 36، وعزز علي معلول تقدم فريقه على الفارس الأبيض في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول وتقلق الفارق لنادي الزمالك في الدقيقة 68 عن طريق ضربة جزاء، واختتم محمد شريف التهديف في اللقاء بإضافة الرابع للأهلي في الدقيقة 94.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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