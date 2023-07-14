أوسوريو يعتذر لجمهور الزمالك ويتحدث عن رحيله بعد الهزيمة

ياسر رشاد - القاهرة - قدم المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك الاعتذار لجمهور الفارس الأبيض، عقب الخسارة الكبيرة من النادي الاهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، مساء اليوم الخميس، على ملعب القاهرة الدولي.

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أوسوريو يعتذر لجمهور الزمالك

وقال أوسوريو عقب مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز: “اعتذر للجماهير على الخسارة واتحمل المسؤولية كاملة، أخطأت في تشكيل المباراة وواجهنا فريق يقوم بعمل التحول من الدفاع للهجوم بشكل رائع”.

وتابع أوسوريو: “أسوء سيناريو أن نستقبل هدف مبكر وهذا ماحدث، وهم نجحوا في استغلال ذلك، هم يلعبوا بشكل مباشر على المرمى وهم من الفرق التي لا تقوم بعمل تمريرات كثيرة ويلعبوا على المرمى مباشرة”.

اكمل مدرب نادي الزمالك: “نجح الأهلي في الفوز اليوم واستغل السرعات.. لعبنا بطريقتنا المعتادة ونجح المنافس في استغلال الفرص وتحويلها للأهداف”.

أوسوريو يعتذر عن مباراة المقاولون العرب

أشار أوسوريو إلى أنه اعتذر بعد مباراة المقاولون العرب عن تصرفات إبراهيما نداي، وقام بعدها بالاعتذار، واليوم قام لاعب من الأهلي بموقف مشابهه مع وجود استفزازات".

تابع أوسوريو مدرب نادي الزمالك: “مطلوب منك في الرياضة الفوز أمام المنافس، وليس مطلوب منك استفزازه هذه المواقف تتسبب في المشاكل”.

وعن العمل الذي يحتاجه الزمالك في الفترة المقبلة، قال: “علينا العمل والتحسن وتصحيح الأخطاء وغلق مباراة اليوم، لا ننسى ان هناك عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمواقف الاستفزازية التي حدثت اليوم لا يقدر أي لاعب ان يفعلها مع المنتخب”.

وفي نفس السياق، قال أوسوريو: “كنت أرى ان شيكابالا وزيزو وفتوح سوف يصنعوا الفارق ولكني أخطأت ولكن في نفس الوقت لن أصلب نفسي او اموت نفسي بعد الخسارة، صفحة وانتهت ولن نبكي عليها”.

وعن احتمالية رحيله عن الزمالك في الفترة المقبلة، قال: “مستمر مع الفريق بشكل طبيعي .. غير قادر على الانتظار أمامنا مباريات قوية في البطولة العربية أبرزها أمام النصر ، وخسارة اليوم سوف تكون سبب في صحوة عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة”.

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