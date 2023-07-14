سيد عبدالحفيظ يتحدث عن صفقة إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف القلعة الحمراء في ملف صفقة إمام عاشور.

ويرتبط إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي بالانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية عقب مباراة القمة " دعونا نركز في عملنا حاليا وسنرى ماذا سيحدث بنهاية الموسم لنحدد احتياجتنا، وإذا حدث شيء جديد سنعلن عنه سريعا".

وعن فوز الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف علق سيد عبدالحفيظ “ كان المهم أن نقدم مباراة تليق بنا بعدما حققنا كل الألقاب وبالفوز اليوم نستطيع أن نشعر بالسعادة في ختام موسم جيد وأردنا أن يستمتع الجمهور بالأداء ”.

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي " خضنا مباراة بمسؤولية كبيرة خاصة أنها ضد الزمالك ونعلم أهمية اللقاء لجمهور الأهلي، دائما المنافسة تختلف في مباريات الدربي".

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.