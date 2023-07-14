شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: الأهلي فاز على الزمالك بمساعدة أوسوريو.. وصبحي مسئول عن هدف معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمّل أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، الكولومبي أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، مسئولية الهزيمة التي تعرض لها الفريق الأبيض برباعية مقابل هدف أمام النادي الأهلي في الجولة 31 بالدوري.

وقال الصقر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "الأهلي سجل 3 أهداف في الشوط الأول بمساعدة أوسوريو، مدرب الزمالك لم يدرس الأهلي بشكل جيد وواقعي، وعامله مثل الفرق الصغيرة، كان يجب اللعب بثنائي في وسط الملعب".

وأضاف حسن: "محمد صبحي من الحراس المميزين والهدف الأول صعب، والثاني حسين الشحات سدد من منطقة قريبة، ولكن صبحي يسأل عن الهدف الثالث لعلي معلول، وفكرة تغييره بعد الشوط الأول كانت ممكن تقضي عليه، هو ما زال حارساً صغيراً".

وطلب الصقر من الجهاز المعاون لأوسوريو بالجدية والتدخل معه بشكل أكبر فى القرارات ليكون وضع الزمالك أفضل.

وعن النادي الأهلي قال الصقر: "الأهلي قدم موسماً مميزا وكولر يطمح لموسم بلا هزيمة، والقمة بطولة من نوع خاص وفاز بها كولر أيضاً".

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث