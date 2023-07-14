شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الهزيمة ليست نهاية المطاف.. والزمالك يحتاج لأكثر من 10 صفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض بحاجة إلى تدعيمات كثيرة في الميركاتو الصيفي المقبل لتحسين أوضاع الفريق.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "الزمالك بحاجة إلى تدعيمات، كل لاعب له مطلق الحرية في اختيار ناديه، لم يعد التفكير في الانتماء هذا هو الاحتراف، والزمالك قد يحتاج لأكثر من 10 صفقات".

وأضاف: "هناك خطر كبير على نادي الزمالك، النادي بحاجة لفترة استقرار على الأقل لعشر سنوات وليس صفقات فقط، المرحلة المقبلة تحتاج ذلك، الزمالك تعرض لهزيمة ولكن هذا ليس نهاية المطاف الزمالك كان بطل الدوري الموسمين الماضيين، ولكن الأهلي يفكر لبكرة بشكل أسرع من الزمالك، والجماهير هى السند الوحيد للفريق".

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.