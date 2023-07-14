شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: البنا أدار القمة 126 بهدوء وثقة.. ولقطة الـ VAR مثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الـ"VAR" كان مثيرا للجدل وغاب عن التداخل في أكثر من قرار تحكيمى مؤثر بالقمة 126 بين الأهلي والزمالك طبقا للبروتوكول، في الوقت الذى ظهر الدولي محمود البنا هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته للقاء الذى انتهى بفوز الأحمر 1/4.

وقال عقل إن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب أبرزها عندما احتسب ركلة جزاء على أليو ديانج لاعب الأهلي لصالح الزمالك بعد تدخل الـ"VAR"، واستدعائه للحكم إلى شاشة المراجعة ولكنه أثار الجدل بعدما ترك الشاشة ثم عاد ونظر لمدة ثوان وعاد ليحتسب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، إلا أن هناك مخالفة على الجزيري مع ياسر قبل مخالفة أليود يانج مع زيزو، إلى جانب ركلة جزاء لم تحتسب للزمالك في الشوط الأول من عمر اللقاء.

وتابع عقل أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء لرباعي الأهلي هاني وياسر وعبد المنعم وكريستو، مقابل إنذارين فقط للزمالك حسام عبد المجيد وناصر منسى، كما أن هناك مخالفة تستوجب طرد لاعب الأهلي محمد هاني.

في الوقت الذى ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما، كما أشار الثنائى على 8 حالات تسلل ونفذا البروتوكول بشكل جيد، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، كما أدى الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد، وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.