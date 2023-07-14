شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: الرباعية الثالثة هذا الموسم.. و1102 دقيقة "كلين شيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بالفوز الثالث هذا الموسم بأربعة أهداف، والثانية عشرة على الزمالك طوال تاريخ مواجهات الفريقين.

وقال الصفحة: "الرباعية الثالثة للأهلي هذا الموسم و الـ 12 على حساب الزمالك في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات".

كما ثمنت صفحة الأهلي المستوى الكبير الذى قدمه حراس الأهلى هذا الموسم قائلة: "1102 دقيقة على مدار 128 يوما هى مدة انتظار فرق الدوري لهز شباك الأهلي هذا الموسم".

وحسم الأهلى القمة 126 أمام الزمالك وواصل نتائجه المميزة مع السويسري مارسيل كولر، الذى كرر فوزه على الزمالك للمرة الثالثة على التوالي وهذه المرة بثلاثية مقابل هدف وحيد في القمة التي جرت اليوم على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وسجل ثلاثية الأهلى حسين الشحات هدفين وعلي معلول هدف، بينما تكفل زيزو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للزمالك من ضربة جزاء.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 78 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ58 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.