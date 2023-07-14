شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يجتمع بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، اجتماعًا مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بمقر ملاعب نادي إنبي الكيلو 17، وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضى الجديد.

جاء ذلك في حضور محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول وعماد جابر مدير قطاع الناشئين ووليد رمضان المدير الإدارى لقطاع الناشئين، وكافة الكوادر الفنية والإدارية لقطاع الناشئين.

وأكد الشريعي خلال الاجتماع للأجهزة الفنية أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على قطاعى الناشئين والبراعم، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادى يسعى لأن يكون قطاع الناشئين والبراعم صورة مشرفة لتاريخ نادي إنبي، والذى يعد أحد أفضل القطاعات الرياضية داخل مصر لما يمتلكه من كوادر فنية وإدارية على أعلى مستوى.

كما شهد الاجتماع مناقشات حول استراتيجية العمل في الموسم الجديد بالشكل الذي يحقق الهدف الأساسي للقطاع في إمداد الفريق الأول بالعناصر التي يحتاجها، مشيراً إلى أن هناك ثقة كبيرة من مجلس إدارة نادي إنبي فى الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين، مضيفا أن المجلس سيقوم بتوفير كافة الاحتياجات المادية واللوجيستية للقطاع خلال الموسم الجديد لتحقيق الأهداف المطلوبة.