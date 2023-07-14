شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 14 /7 / 2023 في الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بـ4 مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلتقى أسون مع الداخلية، حرس الحدود مع غزل المحلة، إبنى مع سيراميكا، وأخيرا البنك الأهلى مع فيوتشر.

موعد مباراة أسوان والداخلية

يستقبل فريق أسوان في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق الداخلية على استاد أسوان الدولى، في مباراة نارية، حيث يبحث الفريقان عن النجاة من الهبوط للقسم الثانى، بعد السقوط في المباراة الماضية، حيث سقط أسوان أمام الطلائع، بينما سقط الداخلية أمام الإسماعيلى في نفس الجولة.

يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود

ويحل فريق غزل المحلة في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضيفا ثقيلا على فريق حرس الحدود على استاد برج العرب، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل غزل المحلة سلبيا مع البنك الأهلى في الجولة الماضية، فيما تعادل حرس الحدود مع الاتحاد بهدفين لمثلهما.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 16 مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة وهبط رسميا للقسم الثانى، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 19 مواجهة، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

يستقبل فريق بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في المقابل انتزع طلائع الجيش فوزا مهما على أسوان بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 51 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

في المقابل، يحتل الطلائع المركز الثانى عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.

موعد مباراة فيوتشر والبنك الأهلى

يلتقى فريق فيوتشر في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع فرق البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، فيما حقق البنك الاهلى تعادلا ثمينا أمام غزل المحلة أبقى الفريق في بطولة الدورى بالموسم المقبل.

يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.