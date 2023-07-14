شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى: الشناوي قدم قمة كبيرة والجماهير اللاعب رقم 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمي النادي الأهلي، مستوى حارس الفريق محمد الشناوي خلال مباراة الزمالك التي أقيمت الخميس بالدوري.

وأوضح يانكون خلال تصريحات على قناة أون تايم سبورتس 2: "الشناوي في معظم الأحيان يكون حارسًا رائعًا، وأدى مباراة رائعة ويسير بمستوى جيد وهو حارس أكثر من رائع".

وواصل مدرب حرس الأهلى: "بالنسبة للنادي الأهلي قدم أداء عظيمًا، مباراة صعبة جدًا بعد التتويج بالدوري، عندما نلعب أمام الزمالك يكون هناك تركيز أكبر، كنا نستحق الفوز بالمباراة، سعداء جدًا بتحقيق الـ 3 نقاط، اللاعبون ظهروا أنهم أبطال".

واختتم تصريحاته: "دائمًا عندما تلعب أمام هذه الجماهير، هم اللاعب رقم 12 على أرض الملعب، ويعطون للفريق القوة والطاقة".

وحسم الأهلى القمة 126 أمام الزمالك وواصل نتائجه المميزة مع السويسري مارسيل كولر، الذى كرر فوزه على الزمالك للمرة الثالثة على التوالي وهذه المرة بثلاثية مقابل هدف وحيد في القمة التي جرت اليوم على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وسجل ثلاثية الأهلى حسين الشحات هدفين وعلي معلول هدف، بينما تكفل زيزو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للزمالك من ضربة جزاء.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 78 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ58 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.