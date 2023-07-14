شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصعد مجموعة من الشباب بالأهلى بعد موقعة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تصعيد مجموعة من اللاعبين الصاعدين للتدرب مع الفريق الأول بعد انتهاء مباراة القمة ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وينوي كولر إراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين بعد خوض لقاء القمة رقم 126 خشية من تعرضهم للإجهاد قبل بداية الموسم الحالي في ظل ضغط المباريات الرهيب.

وأبرز اللاعبين الذين ينوي الجهاز الفني تصعيدهم للتدرب مع الفريق الأول، معتز محمد "مدافع" ومحمد زعلوك "مهاجم" وأحمد خالد كباكا "لاعب وسط" وأحمد أشرف "لاعب وسط" وبعض لاعبي فريق الشباب مواليد 2003 و2005 و2006.

كما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين المتواجدين مع الفريق الأول منذ فترة مثل محمد أشرف ورأفت خليل وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومعهم اللاعبين البدلاء في الفريق الأحمر مثل علي لطفي ومصطفى شوبير وطاهر محمد وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة.