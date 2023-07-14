شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك بسبب عرقلة الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولى السابق سمير عثمان أن النادى الأهلى استحق ركلة جزاء لم تحتسب خلال مباراة الزمالك، مضيفاً أن الركلة التى تم احتسابها لصالح الزمالك فى بدايتها كانت خطأ للأهلي.

وقال عثمان عبر قناة أون تايم سبورت: "فى الدقيقة 29 كان هناك شد لحسين الشحات فى منطقة جزاء الزمالك، ومدافع الزمالك عرقل الشحات، والأهلى كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب فى تلك الكرة، وكان يجب طرد لاعب الزمالك لأنها كانت فرصة محققة".

وأضاف: "فى لحظة بناء الهجمة التى تم احتساب ركلة جزاء خلالها لنادى الزمالك، كان هناك خطأ على مهاجم الزمالك ضد مدافع الأهلى، وبالتالى لم يكن من الصحيح احتساب ركلة الجزاء للزمالك".

وحقق فريق الأهلى فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلى حسين الشحات فى الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك فى الدقيقة 68 من ضربة جزاء.