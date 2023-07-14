اتجاه لمعاقبة نجم الأهلي رغم الفوز بالقمة برباعية

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على مدافع الفريق محمد عبدالمنعم رغم الفوز على الزمالك برباعية، في القمة 126.

وبحسب موقع "صدى البلد"، تأتي العقوبة بسبب انفعال محمد عبدالمنعم غير المبرر علي زملائه خلال مباراة الزمالك التي جرت مساء الخميس.

من جانبه، علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي على الزمالك، 4-1 بالدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت الخميس، على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب الحلفاوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بعد فوز النادي الأهلي: "الأهلي يفوز برباعية ملعوبة مقابل هدف من ضربة جزاء.. حسم الدوري وحسم المنافسة التقليدية.. موسم تاريخي للقلعة الحمراء.. وآن أوان التجهيز في الأربع مباريات المقبلة للموسم الجديد".

حقق الأهلي فوزا مستحقا، على الزمالك، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، في القمة 126 ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى من تسديدة قوية.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك على يسار محمد صبحي.

وسجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما سدد كرة قوية سكنت شباك صبحي.

بعد ذلك سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

وسجل محمد شريف الهدف الرابع للأهلي، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من متابعة لكرة داخل المنطقة.