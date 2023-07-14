شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة القمة ويستعد لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة في الدورى أمام فاركو و المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز .

و طلب الكولومبى أوسوريو المدير الفني للفريق ، من اللاعبين إغلاق ملف مباراة القمة التي جمعت الفريق امام الاهلى أمس الخميس ، والتركيز في المباراة المقبلة أمام فاركو .

واستقر مسئولي نادى الزمالك، على سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السعودية يوم 24 من شهر يوليو الجارى، من أجل المشاركة في البطولة العربية.

ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى يوم 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر يوم 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.