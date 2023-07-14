شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتسلح بـ 25 لاعبا لمواجهة الداخلية فى جولة الحسم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أيمن الرمادى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، قائمة مواجهة الداخلية بجولة الحسم في الدوري المصري والتي يضمن فيها الفوز بقاء التماسيح ببطولة الدوري.

وتضم القائمة كلا من: عمرو حسام، خالد وليد، إسلام جمال، محمد عطوة، أحمد كاستيلو، أحمد بلية، أحمد دحروج، مصطفى ميدو، على فتحى، رافائيل، صابر الشيمى، عماد فتحى، بلال السيد، مصطفى عنانى، مصطفى عبد الرسول، أمين محمد، حسام عرفات، أحمد خالد، محمد المرسى، جدو، محمد حمدى زكى، عمر سعودى، ديلسون كامونى، عبد العزيز موسى، طلبة محمد.

وفي آخر مباراة خسر أسوان بنتيجة 1/0 من طلائع الجيش الاثنين الماضي بهدف أحمد متعب فى الدقيقة الـ30 بالشوط الأول باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويتواجد أسوان المراكز المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، مع عدد من الأندية التي تحاول الهروب من الهبوط وهي طلائع الجيش وغزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلى والداخلية وسموحة.