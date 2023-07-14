شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المقاولون العرب بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم الجمعة الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز ، وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة القمة التي أقيمت أمس ،الخميس، في الدوري وبدأ الأستعداد لمواجهة المقاولون العرب التى ستشهد مشاركة أكثر من لاعب بديل لرغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري التى حسمها المارد الأحمر لصالحه مساء الأثنين الماضي بفوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يخوض الأهلي مواجهة القمة أمس كـ"تحصيل حاصل".
وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.
مواعيد مباريات الأهلى المقبلة
07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي
موعد مباراة الاهلى القادمة أمام المقاولون العرب بالدوري
يستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري المصري.القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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