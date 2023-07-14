شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المقاولون العرب بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم الجمعة الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز ، وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة القمة التي أقيمت أمس ،الخميس، في الدوري وبدأ الأستعداد لمواجهة المقاولون العرب التى ستشهد مشاركة أكثر من لاعب بديل لرغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري التى حسمها المارد الأحمر لصالحه مساء الأثنين الماضي بفوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يخوض الأهلي مواجهة القمة أمس كـ"تحصيل حاصل".

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.





مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي