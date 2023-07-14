شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يعلن انضمام إمام عاشور للأهلي: صفقة مهمة وأتمنى ينافس زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء بالفوز على الزمالك برباعية مقابل هدف، في الجولة 31 من الدوري.

وقال قمصان عبر قناة أون تايم سبورت: مبروك لجمهور الأهلي والجهاز الفني واللاعبين نتيجة كبيرة وأشكر الجماهير على دعمهم الكبير لنا والقادم أفضل، بالتأكيد كنا نفكر في مباراة الزمالك من فترة، وكولر أكد للاعبين على أهمية اللقاء وأنها بطولة خاصة وشدد على أهمية تحقيق دوري اللاهزيمة.

أضاف: كولر بشخصية الأهلي يبحث دائماً عن البطولات وأشكر كل الجهاز الفني والإدارة وجمهورنا العظيم، سعيد جداً لجماهيرنا وعدناهم وكنا أوفياء، الأهلي منظومة كبيرة لا يتوقف على شخص، كولر لديه ثقة كبيرة جداً في كل اللاعبين بداية من رباعي حراسة المرمى، هناك منافسة كبيرة للاعبين، فخري شارك اليوم وقدم أداء جيد وكذلك كوكا.

وعن سبب تراجع مستوى الأهلي في الشوط الثاني قال قمصان: لا شك أننا واجهنا منافس قوي وهو نادي الزمالك، والزمالك اعتمد على تشكيل هجومي وهذا التشكيل منحنا أريحية، في الشوط الثاني الزمالك أجرى تغييرات وكان يريد العودة في المباراة وهذا كان سبب التراجع من الأهلي.

واصل: عندنا مباراتين في الكأس مهمين وهناك اجتماع غداً لمنح بعض اللاعبين راحة من أجل الموسم المقبل.

واختتم: إمام عاشور لاعب مميز وعنده خبرات، وأنا من الناس اللي جابت إمام حرس الحدود هو صفقة كبيرة وأتمنى له التوفيق وينافس زملائه في الأهلي ويحقق بطولات.