مونديال 2026: مصر تصطدم ببوركينا وقرعة متوازنة للمغرب والجزائر وتونس

المنامة - ياسر ابراهيم - أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك، والتي سحبت الخميس بالعاصمة الإيفوارية "أييدجان" عن وقوع المنتخبات العربية في مجموعات متوازنة، ما يمهد طريقها للظهور في البطولة المقررة صيف 2026.

وجاء منتخب مصر بالمجموعة الأولى مع بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي، فيما جاء منتخب المغرب بالمجموعة الخامسة مع زامبيا، والكونغو، وتنزانيا، والنيجر، وإريتريا.

المنتخب الجزائري، حل في المجموعة السابعة مغ غينيا، وأوغندا، وموزمبيق، والصومال، وبوتسوانا، فيما جاء جاره المنتخب التونسي بالمجموعة الثامنة مع غينيا الإستوائية، وناميبيا، ومالاوي، وليبيريا، وساوتومي.

وجاء المنتخب السنغالي، بطل أفريقيا، في المجموعة الثانية مع الكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، وتوجو، والسودان، وجنوب السودان، بينما حلت نيجيريا في مجموعة نارية مع جنوب أفريقيا مع بنين، وزيمبابوي، ورواندا، وليسوتو.

المنتخب الليبي، حل في المجموعة الرابعة مع الكاميرون، والرأس الأخضر، وأنجولا، وإسواتيني، وموريشيوس، بينما تصدر المنتخب الإيفواري المجموعة السادسة مع الجابون، وكينيا، وجامبيا، وبوروندي، وسيشيل.

وجاءت المجموعة التاسعة كأقوى المجموعات بعدما ضمت مالي وغانا، ومعهما مدعشقر، وأفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وتشاد.

وتتأهل 9 منتخبات عن قارة أفريقيا مباشرة إلى كأس العالم 2026، بجانب نصف مقعد من خلال الملحق العالمي.

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