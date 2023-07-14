التونسية "أنس جابر" تواصل كتابة التاريخ وتتأهل لنهائي ويمبلدون لكرة التنس

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت التونسية أنس جابر، كتابة التاريخ، بالتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون للعام الثاني على التوالي، عقب التغلب على البيلاروسية أرينا سابالينكا، مساء الخميس.

وحسمت أنس، المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-7)، و(6-4)، و(6-3)، في غضون ساعتين و19 دقيقة، لتضرب موعدا في النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وبعد أن حافظت سابالينكا على شوط إرسالها الأول، أزعجت البيلاروسية، أنس في الشوط التالي وتحصلت على نقطة للكسر، لكن تمكنت التونسية من الحفاظ على شوط إرسالها والتعديل (1-1).

وفي الشوط الثالث عانت سابالينكا كثيرا على شوط إرسالها، وتحصلت أنس على فرص للكسر، ولكن تمكنت البيلاروسية من إنقاذها بفضل الإرسالات والضربات القوية من الخط الخلفي، لتتقدم (2-1).

وعادت أنس في الشوط الخامس للضغط على إرسال سابالينكا لتتحصل على نقطتين للكسر، من خلال الصبر في التبادلات من الخط الخلفي وإجبار البيلاروسية على الخطأ، لكن نجحت سالبالينكا في إنقاذهما والتقدم (3-2).

وحافظت كل لاعبة بعدها على شوط الإرسال مع معاناة واضحة لسالبالينكا على أشواط إرسالها، لتصل المجموعة إلى شوط كسر التعادل.

وعلى الرغم من أن المبادرة كانت لأنس بالحصول على كسر صغير مبكر، إلا أن سابالينكا حسمت الشوط في نهاية المطاف، وحسمت بعدها المجموعة الأولى في غضون 58 دقيقة.

وبعد أن بدأت أنس المجموعة الثانية بقوة على أشواط إرسالها، تراجع مستواها بشكل واضح في الشوط الخامس، بارتكاب خطأين من الخط الخلفي وخط مزودج لتخسر شوط إرسالها نظيفا، وتتقدم سابالينكا (3-2).

وتأثرت أنس بشدة بفقدان شوط إرسالها، وارتكبت المزيد من الأخطاء في الشوط التالي، لتحافظ سابالينكا على شوط إرسالها نظيفا وتعزز تقدمها (4-2).

وأتت الفرصة لأنس في الشوط الثامن للعودة في النتيجة، بحصولها على فرصة لرد الكسر، وبالفعل نجحت في الكسر بعد خطأ من سابالينكا من الخط الخلفي، لتعدل النتيجة (4-4).

وفي الشوط التالي مباشرة، تحصلت سابالينكا على فرصة للكسر مرة أخرى بصعود خاطئ من أنس على الشبكة، لكن أهدرتها البيلاروسية بتسديدة خاطئة من الخط الخلفي.

وتمكنت أنس من حسم المجموعة الثانية، بعدما تحصلت على فرصة للكسر في الشوط العاشر، لتقوم برد ساحق للإرسال، وتنهي المجموعة لصالحها بنتيجة (6-4).

وتحلت أنس بصبر كبير في الشوط السادس بالمجموعة الفاصلة في التبادلات من الخط الخلفي، وتحصلت على 3 فرص للكسر، ونجحت في الكسر من الفرصة الثالثة مع ارتفاع عدد الأخطاء المباشرة من سابالينكا، لتتقدم (4-2).

وأتت فرصتين لأنس لحسم المباراة في الشوط الثامن على إرسال سابالينكا، إلا أن الأخيرة أنقذت الأولى بإرسال ساحق والثاني بخطأ من التونسية لتقلص الفارق إلى (5-3)، وبعدها أنهت أنس المباراة لصالحها على شوط إرسالها.

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