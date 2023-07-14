مانشستر سيتي يحصن نجمه من أطماع بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير من الصحف البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يقترب من تجديد عقد لاعبه، تجنبًا لأي إغراء قد يأتي من نادي بايرن ميونخ الألماني.

بعد الموسم الماضي الذي كان متواضعًا بالنسبة إلى العملاق البافاري، يسعى الفريق إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2023

ويهدف بطل ألمانيا إلى تعزيز الجبهة اليمنى عن طريق مفاوضة اللاعب الإنجليزي كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي، مستغلا عدم مشاركته في تشكيلة الفريق الرئيسية، خلال الموسم السابق مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ووفقا لتقرير صحيفة "صن" البريطانية، يقترب نادي مانشستر سيتي، من تمديد عقد لاعبه ووكر لمدة موسمين إضافيين، بعد انتهاء عقده في صيف 2024.

وأكد المصدر أن ووكر، الذي يتقاضى أجرًا أسبوعًاً يقدر بنحو 160 ألف جنيه إسترليني، طلب تحسين راتبه من أجل تجديد عقده، وقد وافقت إدارة نادي النادي على ذلك.

انضم ووكر لصفوف فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2017، قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير، ويعد واحد من أغلى صفقات اللاعبين الإنجليز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 45 مليون جنيه استرليني.

مانشستر سيتي

شارك ووكر البالغ من العمر 33 عامًا مع نادي مانشستر سيتي، في 256 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 6 أهداف وصنع 18 تمريرة حاسمة.

وتوج ووكر بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة في الموسم الماضي.