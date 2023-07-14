ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي انسحابه رسميًا من مشروع دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج" أو الدوري الأوروبي الممتاز، ليتبق فقط ريال مدريد وبرشلونة، في بادرة حسن نية تجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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يوفنتوس ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

وأصدر نادي يوفنتوس بيان رسمي أكد من خلاله أنه بدأ بالفعل أولى إجراءات الخروج من مشروع دوري السوبر الأوروبي، وأن الفريق قد أعلن عنه في وقت سابق بتاريخ 6 يوينو حيث اكد انه سيناقش الامر.

وجاء في بيان نادي يوفنتوس: "أعلن يوفنتوس بدء فترة المناقشات مع أندية ريال مدريد وبرشلونة التي لم تعلن حتى الآن عن نيتها الخروج من مشروع دوري السوبر الأوروبي، فيما يتعلق بقرار النادي الإيطالي المقترح بالخروج من المشروع".

أكد نادي يوفنتوس أنه بدأ إجراءات بالفعل الخروج منه، لكنه أكد أن الخروج لن يكتمل إلا إذا تم التصريح به مسبقًا من قبل أندية ريال مدريد وبرشلونة وباقي الأندية المشاركة في المشروع.

كان أندريا أنييلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس مسؤولاً عن مشاركة النادي الإيطالي مع ريال مدريد وبرشلونة في دوري السوبر الأوروبي، ودخلو في صدام مع الاتحاد الأوروبي "يويفا".

انهار المشروع بالكامل خلال 3 أيام تقريبًا منذ الإعلان عنه وبعدما تخلى الجميع عنه باستثناء يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، وبعدها استقال أنييلي رئيس البيانكونيري من منصبه بعد اتهام النادي بمخالفات مالية، والذي تسببت في خصم 10 نقاط من الفريق ببطولة الدوري.

بينما جاء انسحاب الفريق الإيطالي من المشروع من أجل التوصل لتسوية مع "يويفا" بشأن انتهاكات اللعب المالي النظيف.

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