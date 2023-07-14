الجيش يسعى لتأكيد بقاءه وأسوان يسعى للهروب من كمين الداخليه

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الجمهور يوم كروي مثير بأربعة مباريات نارية تدخل ضمن مواجهات الجولة 34 والاخيره، من منافسات الدورى المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، حيث صراع البقاء في مسابقة الدورى.

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تقام اليوم 4 مباريات في نفس التوقيت عند الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتشهد المواجهات الأربعة صراع من نوع خاص لتأكيد بقاء كل فريق في مسابقة الدوري للموسم المقبل حيث (دوري النيل).

مباريات صراع البقاء اليوم في الدورى المصري

أسوان يواجه الداخليه اليوم الجمعه على ملعب زهرة الجنوب، يحتل أصحاب الأرض المركز الخامس عشر من الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه الذي يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ثاني المباريات تجمع بين حرس الحدود ضد غزل المحلة، وعلى ملعب المكس سيحاول الغزل خطف الثلاثة نقاط في انتظار هدية نادي الدخليه في مواجهته بنفس التوقيت، يمتلك الحرس 21 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير ويمتلك الغزل 33 نقطة في المركز السادس عشر.

ثالث المباريات تجمع بين البنك الاهلي وفيوتشر، يحتاج البنك الأهلي للتعادل فقط لا غير لتأكيد بقاءه ضمن أندية دوري النيل، يمتلك البنك 36 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما يمتلك فيوتشر 58 نقطة في المركز الرابع، فهل يصعب الضيوف موقفه مستضيفه.

أخر المباريات حينما يواجه طلائع الجيش نظيره بيراميدز، وعلى ملعب الدفاع الجوي يسعى الجيش لاقتناص الثلاثة نقاط أو الخروج بنقطة على الأقل من المباراة لتأكيد بقاءه في الدورى للموسم المقبل.

جدول ترتيب قاع الدورى المصري

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