محمد بركات: "كولر عمل كل حاجة مع الأهلي"

ياسر رشاد - القاهرة - يرى محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق أن المدرب السويسري مارسيل كولر استطاع كتابة تاريخ لنفسه مع النادي الأهلي.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية “ كولر عمل كل حاجة مع الأهلي واستطاع التتويج بكل البطولات ولم يسجل أي خسارة في الدوري بالموسم الحالي ”.

وأضاف بركات “ تسلم العين التي تعاقدت مع كولر لتدريب الأهلي ”.

ومن جانبه علق ميدو على رباعية الأهلي أمام الزمالك قائلا “ واقعية كولر انتصرت على أحلام أوسوريو ”.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري في الموسم الحالي ليضيف اللقب رقم 43 في تاريخه، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم بعد الرباعية المستحقة التي حققها في شباك الزمالك في القمة التي حملت الرقم 126.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.