اتحاد جدة يتحرك للبحث عن خليفة أحمد حجازي

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي الاتحاد السعودي، بضم مدافع جديد لتعويض اللاعب المصري، أحمد حجازي الذي تعرض للإصابة.

وتعرض اللاعب أحمد حجازي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال آخر مباريات له مع الاتحاد في الموسم الماضي، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية، في تقرير لها أن إدارة الاتحاد قامت بالتفاضل، بين عدد من الأسماء العالمية لتولي خلافة حجازي في الدفاع.

يتصدر قائمة اللاعبين، المدافع الهولندي فيرجل فان دايك من فريق ليفربول، ويُعد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم تتويج "الريدز" بلقب عام 2019-2020، ولكن لم يتم إصدار أي تعليق رسمي، من قِبَلِ مسؤولي الاتحاد بشأن هذا الموضوع.

فان دايك

وفي نفس السياق، يُدرس فريق إدارة "العميد" فكرة ضم اللاعب المغربي رومان سايس، الذي يلعب لفريق بشكتاش التركي ويعتبر من نجوم منتخب المغرب، في مسعاهم لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

رومان سايس

نجح الاتحاد في التعاقد مع عدد من اللاعبين العالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، ومن بينهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، لاعبي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي السابقين.

بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي المذكورين، ضمت كتيبة المدرب البرتغالي نونو سانتو، البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" لاعب نادي سيلتك الأسكتلندي.

يذكر أن انتقل حجازي إلى صفوف الاتحاد في صيف 2021، حيث شارك مع الفريق في 80 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفا، وتوج بلقب الدوري السعودي المحترفين وكأس السوبر السعودي.