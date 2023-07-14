شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعود لتشكيل سموحة أمام المصرى بعد غياب 6 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، إعادة حسام حسن لتشكيل الفريق السكندرى أمام المصرى المقرر لها غدا السبت، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين الأخير من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وغاب حسام حسن عن تشكيل سموحة 6 مواجهات متتالية في الدورى، بعد تعرضه للإصابة أمام غزل المحلة يوم 2 مايو الماضى، بكسر في شظية القدم أدت إلى وضع قدمه في الجبس أكثر من شهر.

وفضل أحمد سامى عدم الدفع بحسام حسن في مباراة إنبى الماضية التي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف، ليقرر الدفع به في مباراة المصرى الأخيرة.

ويختتم فريق سموحة استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة المصرى، ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق الليلة من أجل مزيد من التركيز بين اللاعبين.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب وإنهاء الموسم بانتصارين ومحاولة اقتناص المركز التاسع.

ونجح فريق سموحة فى الفوز على نظيره إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما، ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز، أحرز هدفي سموحة كل من صديق كالابا ومصطفى سعد، فيما أحرز هدف إنبي أحمد أمين قفة.

وبهذه النتيجة يدخل فريق سموحة في منطقة الأمان ويبتعد عن دائرة الهبوط، بعد أن وصل إلى المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.