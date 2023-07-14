شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عرض من الدورى التركى لمحمد شريف وإعلان صفقة عاشور الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تلقي محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، عرضاً رسمياً للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المرتقب.

واستعرض شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم" الخطاب الرسمي الذي تم إرساله إلى النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد شريف.

وقال شوبير: وصل عرض جاد ورسمي من فاتح جمرك التركي لمحمد شريف، وتم إرسال خطاب رسمي للنادي الأهلي للاستفسار عن طلبات النادي.

وعن صفقة إمام عاشور، أضاف شوبير: يوم الأحد أو الإثنين سيكون الإعلان الرسمي عن صفقة إمام عاشور والأهلي يفكر حالياً في فكرة تقديمه.