شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تشاد فى البطولة الأفريقية لسلة الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة ، مع نظيره تشاد فى ثانى مباريات البطولة الافريقية و التي تقام بتونس في الفترة من 13 إلى 23 يوليو الجارى .

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع غينيا غدا السبت ، و أوغندا بعد غد ، حيث سبقو كانت أولى المواجهات أمام المغرب .

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عمرو أبو الخير مديرًا فنيًا، أحمد الجارحى مدربًا، هيثم كمال مدربًا، وليد نجيب إدارى، زياد والى إدارى، وليد عبد الوهاب علاج طبيعى، محمد غانم الفلاح علاج طبيعى، محمود الكوارشى مخطط أحمال بدنية، محمد أشرف توفيق مدرب معايشة، وياسر سعيد مبارك مدرب معايشة.