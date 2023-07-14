شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفن للأهلي ملف مباراة القمة التي أقيمت أمس ،الخميس، في الدوري وبدأ الأستعداد لمواجهة المقاولون العرب التى ستشهد مشاركة أكثر من لاعب بديل لرغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري التى حسمها المارد الأحمر لصالحه مساء الأثنين الماضي بفوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يخوض الأهلي مواجهة القمة أمس كـ"تحصيل حاصل".

ويخطط كولر لإراحة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمد هاني واليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة .

ويعد الاهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.