شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا ودكوا دودو ومالك بعيو يحجزون مقاعدهم في سموحة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، على الإبقاء على الثلاثى الأجنبى صديق أوجولا ودكوا دودو ومالك بعيو فى قائمة سموحة للموسم المقبل بعد المستويات المميزة التى قدمونها خلال هذا الموسم.

واستعاد النيجيرى صديق أوجولا جناح الفريق السكندرى الكثير من مستواه بعد فترة من البعد عن المستوى المعهود بسبب الإصابة التى ابعدته قرابة الشهرين عن الفريق، بالإضافة إلى حجز التونسى مالك بعيو مكانا أساسيا فى وسط الفريق.

كما قدم البنينى دكوا دودو مستويات مميزة جعلته مطلبا لبعض الأندية الخارجية والانضمام للمنتخب الأول فى بنين بعد التألق مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

ويختتم فريق سموحة استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة المصرى، ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق الليلة من أجل مزيد من التركيز بين اللاعبين.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب وإنهاء الموسم بانتصارين ومحاولة اقتناص المركز التاسع.

ونجح فريق سموحة فى الفوز على نظيره إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما، ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز، أحرز هدفي سموحة كل من صديق كالابا ومصطفى سعد، فيما أحرز هدف إنبي أحمد أمين قفة.

وبهذه النتيجة يدخل فريق سموحة في منطقة الأمان ويبتعد عن دائرة الهبوط، بعد أن وصل إلى المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.