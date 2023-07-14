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وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام.

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة السلة موعد مباريات منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة، والتي تقام بتونس في الفترة من 13 إلى 23 يوليو الجارى.

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب السلة فى البطولة الأفريقية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية