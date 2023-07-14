شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب السلة فى البطولة الأفريقية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة السلة موعد مباريات منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة، والتي تقام بتونس في الفترة من 13 إلى 23 يوليو الجارى.
وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام.
وجاء جدول المباريات كالتالى:
الخميس 13 يوليو مصر والمغرب
الجمعة 14 يوليو مصر وتشاد
السبت 15 يوليو مصر وغينيا
الأحد 16 يوليو مصر وأوغندا
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