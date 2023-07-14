شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تصفيات منتخب الكاراتيه لاختيار قائمة البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم تصفيات منتخب الكاراتيه شباب وشابات ناشئين وناشئات والتى تقام بصالة استاد القاهرة الدولي ، وتستمر حتى 18 يوليو الجارى .

ومن المقرر أن يتم من خلال التصفيات قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة الإفريقية التى ستقام بالمغرب من 14 إلى 20 أغسطس المقبل .

ويشارك فى التصفيات اللاعبين الحاصلين على المراكز الستة الأولى فى بطولة الجمهورية، وأول أربعة مراكز فى التصفيات التى أقيمت قبل بطولة العالم 2022.

تقام التصفيات بنظام المجموعات من دور واحد، لاختيار اوائل المجموعات، ثم دور ثان بنظام المغلوب مع دور ترضية لترتيب اللاعبين من الأول الى السادس.