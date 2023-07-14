شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة مع كولر لحسم العرض الجزائرى لاستعارة القندوسى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الاهلى جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني من أجل حسم مصير الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الذي تلقى عرضاً خلال اليومين الماضيين من نادي شباب بلوذداد للتعاقد معه .

ويرغب مسئولو الأهلي في تحديد مستقبل اللاعب مع الفريق بعد الحصول على "فتوى" المدرب السويسري بعدما أبدى مهدي رابحي رئيس نادي شباب بلوزداد رغبة في ضم القندوسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة علماً بأن اللاعب إنضم للأهلي في يناير الماضي قادماً من وفاق سطيف الجزائري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وقال رابحي، في تصريحات صحفية: هناك رغبة بالفعل في التعاقد مع أحمد قندوسي في الميركاتو الصيفي، وسنبدأ الحديث مع الأهلي وأحمد قندوسي بشكل رسمي في الأسبوع المقبل" ، وتابع:"تحدثت بشكل شخصي مع مسئول في القلعة الحمراء وديًا للبحث عن إمكانية ضم اللاعب، وأكد لي بأن علينا التحدث رسميا، وأن رحيل اللاعب بيد مارسيل كولر ، وأوضح رئيس نادي شباب بلوزداد:" عرض النادي سيكون استعارة القندوسي لمدة موسم واحد، لأن النادي حاليا غير قادر على تقديم عرض لشراء اللاعب بشكل نهائي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة .

ويعد الاهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.