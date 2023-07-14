شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستقبل الداخلية اليوم فى مباراة الهروب من الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق أسوان في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق الداخلية على استاد أسوان الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

مباراة نارية يبحث الفريقان خلالها عن النجاة من الهبوط للقسم الثانى، بعد السقوط في المباراة الماضية، حيث سقط أسوان أمام الطلائع، بينما سقط الداخلية أمام الإسماعيلى في نفس الجولة.

ويسعى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط متسلحا بعاملى الأرض والجمهور للإبقاء على تماسيح النيل في الدورى الممتاز، وطالب اللاعبين بعدم التسرع في إنهاء الهجمات، والتركيز خلال المباراة وبذل أقصى جهد من أجل الفوز بالمباراة، وحذر من خطورة مهاجمى الداخلية والانطلاقات التي يستغلونها في ضهر الدفاع.

يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.

في المقابل، تحدث علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، مع اللاعبين وطالبهم بالقتال وبذل كل جهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة من أسوان في محاولة للإبقاء على أمل الفريق في البقاء بالدورى، حيث يحتاج الفوز على أسوان مع عدم انتصار غزل المحلة أمام حرس الحدود.

يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.