شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يعود لتشكيل الإسماعيلى.. والدراويش يدخل معسكرا مغلقا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى للظهور فى التشكيل الاساسى لفريقه أمام الاتحاد السكندرى في الجولة الأخير من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها غداً السبت

وغاب باهر المحمدى عن الإسماعيلى أمام الداخلية للإيقاف، بعد حصوله على 3 إنذارات آخرها كان أمام الأهلى، ليعود مجددا لقائمة الفريق أمام الاتحاد السكندرى.

وينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت على ستاد الاسماعيلية بالجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري ، ويخوض الدراويش مرانه الاخير الليلة ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى اليوم.

ويفقد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الدراويش، الثلاثى محمد فوزى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل أمام الاتحاد السكندرى في آخر مباريات الفريق بالدورى.

ويعانى الثنائى محمد فوزى وأبو بكر حمزة الجمل من غضروف الركبة، بينما يعانى صالح جمعة من التهاب فى عضلات البطن السفلية.

كما يغيب عن الإسماعيلى لنهاية الموسم محمد مخلوف وعمر الوحش لأسباب تأديبية، والتونسى فراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس دون إذن مسبق وإعلانه فسخ التعاقد من جانب واحد.

فاز الإسماعيلى على الداخلية بهدف دون مقابل، أحرزه الغانى ياو أنور في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الدراويش إلى 37 نقطة، ويضمن بقاءه بالمسابقة في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 32 نقطة.