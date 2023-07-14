شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة فى ضيافة حرس الحدود اليوم بحثا عن النجاة من الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق غزل المحلة في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضيفا ثقيلا على فريق حرس الحدود على استاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث تعادل غزل المحلة سلبيا مع البنك الأهلى في الجولة الماضية، فيما تعادل حرس الحدود مع الاتحاد بهدفين لمثلهما.

ويأمل خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، في العودة بالفوز والثلاث نقاط من الإسكندرية لمحاولة الإبقاء على الفريق في بطولة الدورى الموسم المقبل، وعكف على تصحيح أخطاء المهاجمين الذين أهدروا العديد من الفرص في المباراة الماضية، وطلب منهم ضرورة استغلال أي فرصة وتسجيلها من أجل خطف النقاط الثلاثة، وحذر من خطورة لاعبى الحرس الذين سيلعبون من أجل تسويق أنفسهم بلا ضغوطات.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 16 مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.

في المقابل، يسعى محمد مكى المدير الفني لحرس الحدود، إلى تقديم مباراة قوية وتحقيق فوز معنوى بعدما ضمن الفريق الهبوط للقسم الثانى، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم مباراة تليق باسم حرس الحدود وتقديم أنفسهم بشكل قوى وعدم التخاذل واللعب بمنتهى القوة.

يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة وهبط رسميا للقسم الثانى، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 19 مواجهة، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.