شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على منح أحمد فتوح ومحمد صبحى عقود الفئة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد عقود محمد صبحى وأحمد فتحى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض لحاجة الفريق إلى خدماتهم فى الفترة المقبلة، خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى تشكيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى.

ووعد مسئولو نادى الزمالك فتوح ومحمد صحبى بمنحهم عقوداً من الفئة الأولى خاصة أنهم من اللاعبين الكبار،الذين يبذلون قصارى جهدهم مع الفريق ويستحقون التقدير المادى،الذى يليق بمكانتهم الفنية وحجم عطائهم للفريق.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك انتهاء منافسات البطولة العربية التى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة الاتحاد المنسيتري التونسي،يوم 28 يوليو الجاري،لفتح ملف تمديد عقد الثنائى،خاصة أن من حقهم التوقيع لأى نادى فى شهر يناير المقبل دون الرجوع للإدارة.

فى سياق مختلف كشف موقع ترانسفير ماركت العالمى المتخصص بانتقال اللاعبين عن اهتمام نادى بشكتاش التركى بضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأظهرت الأرقام التى عرضها موقع ترانس فير ماركت عبر حساباته اهتمام بشكتاش التركى بضم زيزو بنسبة 39%، مع احتمالية أن تزيد النسبة حسب ما تظهره المفاوضات خلال الفترة المقبلة.